5 geweldige ideeën voor kleine ruimtes en gangen

Mooi is het om de kleine ruimte naar je voordeur in te richten met met weelderige planten in verschillende vormen en maten. Heb je voldoende ruimte? Dan is een grote plantenpot met een plant met opvallende bloemen of een mooie bladstructuur een prachtige eyecatcher! Tover de plek verder om tot een ruimte waar het ook fijn is om even te zitten. Met een kleine bank en mooie verlichting maak je van deze ruimte een huiskamer voor mooi weer!