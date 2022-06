Een moderne gezinswoning met een klassiek randje

De eclectische sfeer die buiten al opviel, is ook binnen schitterend doorgezet. Het resultaat is een stijlvolle woonkamer. Het centrale punt is de open haard. De haard zelf is een modern element, maar de naastgelegen bakstenen muur waar de houtstek in is voorzien heeft iets rustieks en industrieels. De woonkamer zelf is ook een stijlvolle plek, maar ook heel erg gezellig. Hier kom je letterlijk en figuurlijk thuis aan het einde van de dag!