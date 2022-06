Beestachtige designs

Deze kapstok is het werk van Cyril Jouve van Different and Different. Gemaakt van aluminium platen zal dit haai-vormige object in iedere hal of gang opvallen en sommigen zelfs doen opschrikken. Different and Different is een designbureau dat vele bijzondere maar vooral ook ecologisch verantwoorde luxeproducten ontwerpt die in gelimiteerde oplagen verkocht worden en gegarandeerd een luxueuze toevoeging zijn op het interieur.