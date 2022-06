Onaangekondigd bezoek! Je huis schoon in 5 minuten

Ding-dong. De bel gaat. Wat, nu al? Ze zouden toch pas om drie uur komen? Iedereen kent dit soort voorvallen wel waarbij je bezoek of onaangekondigd of gewoonweg veel te vroeg voor de deur staat. En wat dan te doen als je om je heen kijkt en je huis is een rommelboel? Snel opruimen natuurlijk!

Het liefst hebben we natuurlijk altijd een opgeruimd huis dat qua schoonheid niet zou misstaan in een chique interieurtijdschrift. Gelukkig kost het niet heel veel moeite om een huis eens goed op te ruimen. Vooral wanneer het slechts voor het oog netjes moet zijn, zijn er een aantal simpele tips. Kijk bijvoorbeeld eens welke elementen 'ruis' veroorzaken in je opruimkamer van keuze. (Of eigenlijk, hoeveel rommel kan je spotten?) Door met een vuilniszak of opbergmand even een rondje te doen pik je deze elementen er zo uit. Berg ze zo snel mogelijk weg. Hetzelfde geldt voor vuile kleding, handdoeken, pyjama's op de slaapkamervloer: wandel een rondje met je wasmand en deze troep is zo verdwenen. Heb je hier eigenlijk echt geen tijd voor, doe dan wel het rondje maar gooi de troep in de dichtstbijzijnde afgesloten ruimte, in een kast bijvoorbeeld. Het echte opruimen komt later wel, als het bezoek weer vertrokken is! Een andere tip om snel een opgeruimd huis te hebben is om oog te hebben voor details. Nu de grote rommel weg is, is het van belang de kussens even op te kloppen, de afstandsbedieningen op te bergen en de stoelen en kleden even netjes recht te schuiven. In de keuken berg je nog snel even de vuile borden op, liefst natuurlijk in de afwasmachine maar als dat niet gaat breekt nood wet; niemand gaat in je kasten kijken! Goed, het begin is er, maar er zijn nog veel meer tips voor een prachtig ogend opgeruimd huis in vijf minuten. Ben jij klaar om de snelste schoonmaaktrucs te ontdekken? Let's go.