10 gave familiehuizen met een luxe look!

Tussen de bomen ligt een woning waarin een geborgenheid te vinden is die je niet vaak tegenkomt. Dat komt door de sfeer die er in het interieur heerst. De woning wordt als het ware omarmd door de natuur en als bewoner merk je dat. Je voelt je helemaal in tune met natuur in deze woning. Natuurlijk speelt het dakterras daar een grote rol bij, want als je daar zit voel je je de koning te rijk. Zeker in de zomer is het er goed toeven. De lichte treden maken het makkelijk om de woning vanaf het gazon te beteren. Wat een feesten kun je hier geven. Zonnen is hier ook geen probleem! Alleen de strakke look van de woning brengt je al in de zevende hemel. De lichte gevel gaat over in een donker en dit zorgt voor een mooi contrast. Zonnepanelen op het dak zorgen dat je op een ecologische wijze stroom kunt opwekken. Een familiehuis dat gericht is op een groene toekomst!