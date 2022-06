Voor en Na: de opknapbeurt van een appartement van 74 vierkante meter

Een appartement is zo’n heerlijke veelzijdige woning. Zonder al te veel moeite kun je een appartement opnieuw inrichten. Maar in sommige gevallen gaat toch een herinrichting niet ver genoeg en moet er toch wat verbouwd gaan worden. De Franse interieurarchitecten van Agence Adi-home hebben in het appartement waar we nu gaan kijken dan ook flink hun best moeten doen. Vooral het sanitair was aan een zeer grondige opknapbeurt toe. Het resultaat mag er zijn, van een verouderde boel is het veranderd in een fris en hip geheel. Laat je lekker inspireren door dit mooie voorbeeld!