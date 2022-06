De tien huizen van de toekomst

Na een zorgvuldige restauratie ziet dit oude gebouw er weer uit als de dag waarop het werd gebouwd. Er is veel liefde en zorg gestoken in de restauratie van de originele rode bakstenen muren en het rieten dak. Aan de buitenzijde van de woning is een moderne en noodzakelijke wijziging aangebracht: in het dak is een inkeping gemaakt waarin nieuwe ramen zijn geplaatst. Wanneer je de binnenkant bekijkt zul je erachter komen waarom dit een belangrijke beslissing was binnen het nieuwe ontwerp.