Voor en Na: een fascinerende verbouwing van een oud huis

Het verschil kan haast niet groter zijn, wat een prachtig resultaat! Er is een zeer aangename keuken in het huis gekomen en om dit moderne geheel wat extra licht te geven is er gekozen om een mooi dakraam aan te brengen. Aangename inbouwspotjes zorgen dat je ook in de schemering of in het donker meer dan voldoende licht hebt als je wilt gaan koken.