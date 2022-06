10 kleine badkamers met een slimme indeling

Zijn we in een luxe hotel beland of een villa? Dit design kun je ook in jou huis realiseren. De looks zijn strak en het gebruikte materiaal hoogwaardig. Of je badkamer nu groot of klein is, als je de ruimte slim indeelt heb je altijd voldoende ruimte! We zijn erg gecharmeerd van het behang, de mooie, ronde spiegel (wat een formaat!) en het wastafelmeubel. Zeker weten dat jij in een badkamer met zo´n design kunt relaxen!

