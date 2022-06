Een steenoven bouwen: hoe doe je dat?

Een steenoven om de lekkerste pizza’s in te bereiden, wie wil dat nou niet de achtertuin hebben staan? Maar een steenoven kopen, daar is weinig lol aan te beleven. Het is veel leuker om zelf aan de slag te gaan. Maar hoe pak je dat aan? Het is geen makkelijke klus, dat geven we meteen toe. Toch is het met de juiste instructies goed te doen. Hoe moeilijker, hoe beter toch? Wie wil er nou binnen no-time klaar zijn met een leuk klusproject? In dit Ideabook nemen we stap voor stap door hoe jij je eigen steenoven kunt maken. Lees dus snel verder en ga binnenkort al aan de slag!