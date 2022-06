Een fascinerend modern sprookjeshuis

Wat een ruimte en wat een licht kunnen we hier in de gecombineerde woon- en eetkamer zien. De mengeling van stijlen die je hier ziet is al even imposant als de ruimte en het uitzicht. Heel erg leuk is de hangende open haard. Dit is een van de moderne onderdelen in het huis. De muur aan de linkerkant daarentegen is als rustiek element weer perfect passend in de omgeving waarin het huis staat. En ook de dakconstructie wekt toch de associatie met het traditionele chalet.