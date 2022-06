Een imponerend huis met zwembad

Aangenaam leven in het zuiden van Frankrijk is niet bepaald verkeerd. En als je dan ook nog in een imponerend huis met een zwembad kunt wonen, dan mag je helemaal van geluk spreken. Dit huis valt op doordat het een opvallend stukje architectuur is. In een buurt waar het beeld voornamelijk door oudere villa’s wordt bepaald, is dit letterlijk en figuurlijk een vreemde eend in de bijt. En dat maakt het voor ons natuurlijk nog interessanter om te bekijken. De hoogste tijd om een kijkje te gaan nemen bij dit fraaie huis dat is gebouwd door bouwonderneming en architectenbureau Pierre Bernard Création.