10 mooie voorbeelden van huizen met een plat dak.

Van alle woningen met een plat dak die zojuist voorbij gekomen zijn is deze toch wel degene met de meest eenvoudige en natuurlijke vormgeving. De houten bekleding geeft ons een ´back to the roots´-idee, alsof de woning met planken gebouwd is. Dat is natuurlijk ten dele waar, want achter de houten gevel gaat een hypermoderne woning schuil waarin alle faciliteiten voor handen zijn die je maar nodig hebt om lekker te kunnen wonen. Het platte dak zorgt voor een toegankelijke look en nodigt ons echt uit om gezellig op het terras te gaan zitten. Dat gaan we even doen, maar daarna gaan we verder naar een ander mooi project waarbij je laten zien hoe je de waarde van je huis kunt verhogen.