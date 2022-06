Miauw – Hoe bereid je je huis voor op een kat?

Voor een kat is krabben een net zo normale handeling als lopen en slapen. In feite is krabben zelfs een oefening om hun nagels aan te scherpen, spieren te strekken en de klauwen te trainen. Ze bakenen hun territorium af met hun geur en laten zichtbare sporen achter voor andere katten. Dat betekent dus dat er geen geen manier is om te voorkomen dat je kat zijn nagels in de bank, het bed of tapijt zet.

Er zijn echter manieren om de schade te beperken. Een van de meest effectieve oplossingen is een krabpaal, die je kunt vinden in de dierenwinkel. Een goed balkon zorgt ook voor minder krassen in huis.