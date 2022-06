Shabby-chic design voor een uniek interieur

Een shabby-chique touch is wat er nodig is om een woning echt romantisch en gezellig in te richten. Een bijzondere stijl die momenteel erg populair is, deze neemt ons mee in gedachten naar oude landhuizen en landgoederen waar veel vintage design van afkomstige is. Natuurlijk kun je ook meubels van de rommelmarkt halen en ze een shabby-chic look geven. Een scala aan kleuren past bij deze stijl: wit tot beige, pastels en licht groen. Gebeitste effecten associëren we ook vaak met deze sprekende stijl. Kijk met ons naar de leukste ideeën om je woning een shabby-chic look te geven!