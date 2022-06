Hoe richt je een spectaculair terras in?

Een bar met een goed aanbod van een heerlijk koud biertje of een assortiment met goede wijnen, is iets dat veel waarde kan toevoegen aan je terras. In het voorjaar en zomer 's avonds wanneer de zon later ondergaat en de wind wat koeler wordt vormt dit het perfecte moment om een drankje in de buurt te hebben en daar even van te genieten onder de begeleiding van wat heerlijke tapas.

Je kunt koken aan de bar of vlees bereiden in de steenoven die we zien aan de voorzijde rechts. Een terras dat werkelijk alle mogelijkheden biedt die je je maar zou kunnen wensen. Een bar die je vrienden jaloers zal maken waar je wat kunt drinken in goed gezelschap in combinatie met wat heerlijke hapjes om vervolgens erna ook de avondmaaltijd te bereiden in de bijbehorende keuken en oven. Bekijk ook de mooiste balkons in dit artikel.