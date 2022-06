Gebruik je minimale oppervlak zo optimaal mogelijk

Als het aantal vierkante meters in je huis beperkt is, moet je er creatief mee omgaan. Maar dan hebben we het niet alleen over het vloeroppervlak. Nee, bij een beperkte ruimte moet je juist ook de muren gebruiken. In dit Ideabook daarom een aantal tips om de beperkte ruimte in je huis zo optimaal mogelijk te gebruiken. Je zult zien dat je huis er van opknapt en dat je ruimte overhoudt voor andere leuke dingen.