Een stoere gezinswoning

In het huis is een bepaalde symmetrie te ontdekken. Niet alleen de voorkant heeft een fraai balkon boven de voordeur, ook aan de achterkant is een dergelijke constructie aangebracht. Een leuk balkonnetje om te kunnen zitten, maar nog leuker is het uitgebreide terras dat is aangelegd. Op de foto ziet het er een beetje nat uit, maar als het mooi weer is kun je hier ongetwijfeld heerlijk zitten. En als je even in de luwte wilt zitten, dan kan dat aan de zijkant van het huis.