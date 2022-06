10 slimme manieren om een slaapkamer in te richten

In deze oude woning in Londen werd een bestaande muur weggebroken (op de plek van deze inloopkast was honderden jaren lang een opbergruimte) en vervangen door een moderne scheidingswand. Zo krijg je een geweldige mix van oud en nieuw design in een open slaapkamer. Als je hier in de ochtend niet lekker wakker kunt worden dan weten we het ook niet meer! Hoe fijn is het om lekker in alle rust, op een ordelijke manier je kleren uit te kunnen zoeken. De wand past qua kleur prachtig bij de authentieke vloer! Deze slaapkamer in Londen is een toonbeeld van wat er mogelijk is me een eenvoudige scheidingswand.