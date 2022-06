Zo richt je 'n eenkamerappartement in!

Een geijkt idee om een kleine woning in verschillende ruimtes in te delen is de boekenkast. Met deze oplossing behoud je de transparantie in de ruimte en geeft je op hetzelfde moment kleur aan je living. Hier zien we een slimme indeling waarbij een bank tegen de kast aan staat, zo heb je echt gevoel van een woonkamer. Let ook even op de verlichting, dat is toch de kers op de taart, daarbij zorgen deze hanglampen ook voor een afscheiding in de ruimte.