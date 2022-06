Zo richt je kleine ruimtes slim in

De slaapkamer is een plek om tot rust te komen. En dat laat zich mooi vertalen in rustige kleuren, hetgeen het ruimtelijke effect weer ten goede komt. Het bed neemt in de slaapkamer logischerwijs een prominente plek in. In een kleine ruimte, om ruimte te besparen, kun je ervoor kiezen om met het bed de hoogte in te gaan. Net als met een hoogslaper in de kinderkamer. Hierdoor win je de ruimte onder het bed.

Voorbeelden van slim ingerichte slaapkamers vind je hier. Hulp nodig van een professional? Schroom niet en maak gebruik van hun expertise. En een georganiseerd huis, lijkt ook al snel groter.