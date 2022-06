Een indrukwekkend gelaagd huis in de bergen

Een woning in een bergachtig landschap heeft per definitie al iets bijzonders. Bergen geven namelijk al zo ontzettend veel sfeer, dat zelfs het meest simpele huis goed genoeg zou zijn. Maar een woning in de bergen vraagt van een architect vaak heel wat creativiteit. De ondergrond is namelijk vrijwel altijd zelf ook glooiend. Hoe pak je het grondplan van een huis in zo’n geval aan? Door te kiezen voor meerdere lagen bijvoorbeeld! Dat is nou ook net wat er gebeurd is bij dit zeer fraaie huis in Zuid-Korea. Laat je lekker inspireren door het huis en ook door het landschap.