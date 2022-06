Apart, oosters, uniek en vierkant. Heb je dan gelijk al enig idee waar we het over hebben? Oosters doet vast al een klein lichtje bij je branden, zeker als je vaker op homify kijkt. In dit geval betekent oosters Japan. De architecten van ZUIUN zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van dit huis. Verbaas je over de mooie vormen en vooral over de unieke uitstraling die je te zien krijgt. Huizen als deze worden helaas veel te weinig in Europa gebouwd. Laat dit dan ook een heerlijke inspiratiebron zijn als je van plan bent om een apart huis te laten bouwen.