5 slimme trucs om het aantal vierkante meters optisch te verdubbelen

Het is algemeen bekend dat wit optisch voor een ruimtelijk gevoel zorgt. Bepaalde kleuren kunnen op je afkomen en dat ruimtelijke gevoel teniet doen, dus wees daar voorzichtig mee. Wit kan praktisch overal: op de muur, op de vloer en in de rest van je interieur. Wat ook goed werkt, is simpelweg niet al te veel spullen in de ruimte neerzetten, oftewel een minimalistische aanpak. Dat in combinatie met het gebruik van wit zal je ruimte optisch doen verdubbelen.