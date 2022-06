7 schitterende terrassen

De inrichting van de buitenkant van ons huis, is net zo belangrijk als de inrichting van ons interieur. Ook in de tuin hebben we behoefte aan comfort en sfeer. In dit Ideabook laten we je een aantal prachtige terrassen zien. Terrassen die er niet alleen schitterend uitzien maar ook voldoen aan de eisen die we aan een moderne buitenruimte stellen. Het buitenzijn is tegenwoordig immers meer een beleving met buiten eten, vuurtjes stoken, samen zijn met vrienden en familie en heerlijk ontspannen. Sommige terrassen in dit Ideabook zijn romantisch, andere juist weer modern of minimalistisch. Voor ieder wat wils!