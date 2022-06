Klein maar fijn: een huisje op wielen

We zien een klein huis in een prachtig landschap. Maar voor hetzelfde geld hadden we de woning in een werkplaats of in een opslagplaats aan kunnen treffen. Eigenlijk kun je alleen aan de kentekenplaat en de achterlichten zien dat het hier om een huis op wielen gaat. Maar verplaatsbaar betekent ook vooral dat je geen beschikking hebt over aansluiting op het elektriciteitsnet. Daar is ook aan gedacht: de zonnepanelen kunnen je vrijwel altijd van stroom voorzien.