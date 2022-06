5 frisse en moderne woningen waarvan we iets kunnen leren

Hoe richt je nu een grote open ruimte in? Laat je hem helemaal open of voeg je wat structuur toe? Door muren of wanden te plaatsen, doe je de ruimtelijkheid eigenlijk geweld aan. Dus wat dacht je van deze ‘levende’ muren van stof? Bij een klein briesje zie je ze al tot leven komen. Ze geven vorm aan de ruimte, maar laten deze zijn open karakter behouden. Dat komt niet in de laatste plaats door de keuze voor wit. Mocht je de ruimte willen scheiden, laat je de stof helemaal zakken. Wil je meer openheid, schuif je de stof juist opzij.