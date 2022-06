7 Kleurcombinaties voor badkamertegels

Monochroom gekleurde grote tegels zijn een standaard in badkamer of toilet. Maar wat nu echt smaak en stijl aan een badkamer toevoegt is het gebruik van verschillende kleuren en texturen. Het mengen en combineren van stijlen en kleuren is een echte trend geworden en we kunnen je vertellen dat deze trend tijdloos is.

In deze badkamer met eenvoudige, zwarte tegels in een industriële stijl is glamour en persoonlijkheid aangebracht met behulp van gouden tegels met verschillende patronen. Zo ontstaat een glamoureus en luxueus geheel dat door de gehele verdere inrichting doorwerkt.