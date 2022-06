Transparantie: onzichtbare meubels

Transparantie: we kennen de term in de politiek, business, media of economie maar slechts zelden horen we deze term op het gebied van design. Design, denken we vaak, gaat om wat je kunt zien: vorm, kleur, structuur, motief: dit zijn allemaal zichtbare aspecten waaruit een design is opgebouwd. Maar, zoals we vandaag zullen zien kan design ook opgebouwd worden uit wat je niet ziet. Hier willen we het gebruikelijke doorbreken en eens naar zitmeubels kijken die juist opvallen door wat we niet kunnen zien in plaats van de aanwezigheid van duidelijk zichtbare kenmerken. Dit gaan we doen door jullie aan 6 spookachtige stoelen en fauteuils (en hier en daar een tafel) voor te stellen die allemaal opvallen door hun afwezigheid.