Ben je een liefhebber van moderne huizen waarin een traditioneel tintje terug te vinden is? Dan is dit project heel erg geschikt voor jou om te bekijken. Want in feite zien we hier een moderne woning onder een traditioneel dak. Voeg daar nog eens een minimalistisch geïnspireerd interieur aan toe en je krijgt een uniek onderkomen. Als je nog steeds twijfelt in wat voor stijl je nieuwe huis moet worden vormgegeven, dan kun je bij dit huis misschien de nodige ideeën opdoen. Een inspirerend project dat is ontworpen door het Italiaanse architectenbureau Valeri.Zoia.