Landelijke woning in een schilderachtig landschap

Een woning in de stad kan natuurlijk ontzettend mooi zijn, maar voor de echte fraaie plaatjes kun je toch het beste gaan kijken naar mooie huizen die in een schilderachtig landschap zijn gesitueerd. Neem nou ons project van vandaag: Argentinië is een stukje reizen, maar het landschap dat je te zien krijgt is overweldigend. Voeg daar nog eens een zeer fraaie landelijke woning aan toe en het beeld is compleet. En wat zeker op een plek als deze niet mag ontbreken is een mooi zwembad. Geniet lekker mee met dit fraaie onderkomen dat is ontworpen door de architecten van renziravelo.