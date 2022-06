10 innovatieve ontwerpen voor de serre overkapping

Voor mensen met een grote tuin is een vrijstaande serre een interessante optie. De serre kan zo van alle kanten zonlicht binnenlaten en bovendien siert zo'n vrijstaand glazen gebouwtje de tuin. Een ontwerp dat zich goed leent voor de vrijstaande serre is dan van de paviljoen, zoals in dit voorbeeld. Het hele paviljoen is uitgevoerd in glas. Het witgeverfde houten frame neemt een minimale hoeveelheid ruimte in. Het dak heeft een piramidevorm en bovenop het eerste dak is nog een verhoging aangebracht, dat eveneens een piramidevormig dak heeft. Deze verhoging is er niet alleen voor de sier. In de verhoging zijn ramen aangebracht die met open kan zetten om de buitenlucht binnen te laten. De ramen klappen alleen naar boven over, waardoor ze ook wanneer de openstaan de regen tegenhouden.