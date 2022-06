De beste ideeën om de keuken te scheiden van de woonkamer!

Een scheiding tussen de keuken en woon- annex eetkamer hoeft niet permanent te zijn, je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een schuifwand, zoals we hier op de foto kunnen zien zorgt dit voor een intieme sfeer in de keuken, maar ook in de woonkamer. Daarnaast is het misschien wenselijk in verband met kooklucht om de schuifdeur dicht te doen. In deze keuken zul van dit laatste niet zo snel last hebben vanwege de industriële afzuigkap boven het fornuis, die er ook nog eens fantastisch uitziet! Let ook even op de strakke oven, daar weten de meeste koks wel raad mee. Een schuifdeur van het type dat hier is toegepast, is redelijk eenvoudig te plaatsen, deze vraagt niet om een opening in de muur waar de deur in moet schuiven, wat echt een uitkomst is. Voor meer keukenideeën klik je hier.