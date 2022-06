6 tips voor een prachtige gevel

We betreden de achtertuin van dit huis en zijn opslag verliefd, wat een mysterieuze sfeer is in de woning en tuin aanwezig. De overhangende bomen, de planten in de tuin en de sfeervol verlichte woning trekken direct onze aandacht. En zien we daar een motor staan? Het is duidelijk dat de bewoners van het avontuurlijk leven houden, in deze achtertuin komen ze tot rust. De gevel is minimalistisch van vormgeving en past zo goed in de natuurlijke setting. Er is ook een dakterras waarop je lekker kunt zonnen. Deze open gevel is een uitstekende keuze, zo maakt je woning een spannende indruk!