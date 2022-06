Gave woonideeën om je huis nieuw leven in te blazen

We moeten even met de ogen knipperen om duidelijk te kunnen zien of we hier met dezelfde kamer te maken hebben. Deze slaapkamer is onherkenbaar veranderd. Natuurlijk herkennen we stiekem nog de kast die in de muur geïntegreerd is, deze biedt de nodige opbergruimte maar pikt geen woonruimte in. Het bed is ruim en is opgemaakt met een prachtig sprei, de inmiddels bekende groene tint is hier ook aanwezig op de wand achter het bed, de olijfgroene kussens op het bed passen er mooi bij!