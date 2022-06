Een party house voor zomerse feestjes

Binnen is de verandering nog groter dan buiten, wat het interieur is totaal veranderd. De originele woning was opgedeeld in verschillende kleine ruimtes, waardoor het interieur vrij donker was, daarbij was het design nogal verouderd en hard aan een make-over toe. Op deze foto kunnen we zien dat de metamorfose compleet is! Een open verbinding naar de tuin geeft deze living een eigentijdse feel. Precies de juiste ambiance voor een zomerfeest. Natuurlijk speelt het grootste deel van dit feest zich buiten af. Qua kleur hebben de bewoners voor een basaal palet gekozen: rood, zwart en wit. Om het interieur licht te maken zijn er twee reusachtige ramen in het dak gemaakt. Zo heb je elke uur van de dag genoeg daglicht.