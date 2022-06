Een woning met prachtige geometrische vormen

Wonen in de natuur is al een prachtige luxe. Als je dan ook nog de kans krijgt om een architect een uniek ontwerp voor je woning te laten maken, dan is het beeld helemaal compleet. En dat is nou juist het geval bij het project dat we nu in Zuid-Korea gaan bekijken. Een huis in de prachtige ongerepte natuur waar de vormen zowel een contrast als een eenheid met het landschap vormen. Kun je niet wachten om te zien hoe zoiets er in de praktijk uit is komen te zien? Reis dan snel mee naar het Koreaanse schiereiland om deze schitterende woning te bekijken.