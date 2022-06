Houten bergwoning met een prachtig design

We nemen je mee naar een woning die in de omgeving bekend staat als het houten paleis. Dit komt door het vele gebruik van hout in het ontwerp. Door vooral gebruik te maken van dit natuurlijke materiaal haakt het ontwerp aan bij de archaïsche architectuur die al in de Griekse oudheid een grote rol speelde. Ook veel later, in de twintigste eeuw, ontstonden er woningen waarin hout als bouwmateriaal een dominate plek in nam, bijvoorbeeld het Blockhouse ontworpen door Casa Sommerfeld en later in 1921 gebouwd door de beroemde architect Walter Gropius. Dit huis is gebouw met planken uit een oud schip dat de opdrachtgever te mooi vond om het als brandhout te verkopen. Zo kreeg deze woning een unieke look. Vandaag wandelen we door een woning waarbij er voor een mediterraanse look gekozen is. Laat je inspireren door het unieke ontwerp van deze woning!