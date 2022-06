Het is net een droom: een buitengewone gezinswoning

Zin in een tripje naar een prachtig huis? Soms komen we een woning tegen waarbij we onszelf eerst even in de arm moeten knijpen: ´is dit wel echt of is dit een droom´? Het huis dat we je vandaag laten zien is gebouw in Wroclaw, Polen en echt de moeite waard om te bezichtigen. Deze stad is zo´n beetje de culturele hoofdstad van het land en ligt in het hart van de bergen. Je kunt vanuit deze stad eenvoudig naar Tsjechië, want de grens met dit land is dichtbij. Op je weg door de bergen kom je langs allerlei charmante dorpjes. Omdat homify een groep globetrotters is met een passie voor unieke architectuur en design nemen we je graag mee op tour door deze droomwoning. Ben je er klaar voor? Kom dan snel met ons mee!