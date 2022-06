Een familiehuis vol liefde en gezelligheid

Geheel in stijl met de begane grond en het exterieur zien we hier de badkamer uitgevoerd in een strakke minimalistische stijl. Het bad staat vrij in de ruimte waardoor het een ietwat ouderwetse look (in de positieve zin van het woord) krijgt. Zo begon het idee van de badkuip, in de negentiende eeuw was dit type heel erg populair. We zien ze tegenwoordig ook nog wel, bijvoorbeeld gemaakt van gietijzer en dan op pootjes. In dit bad genieten de bewoners van het warme water en het ontspannende interieur van deze badkamer. Qua verlichting is er goed op de details gelet, op strategische punten zijn in het plafond spotjes geplaatst, die je liggend in bad extra goed ziet. Tijdens het baden zet je gewoon de ramen open zodat een frisse wind naar binnen kan waaien. Dat geeft een heerlijke sensatie, zeker in het voorjaar of zomer. Met deze blik in de badkamer sluiten we de tour door de woning af, maar we nemen je graag mee naar dit mooie familiehuis.