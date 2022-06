16 kleine zwembaden voor kleine achtertuintjes

Bij de beslissing om een zwembad aan te leggen in je achtertuin raden wij je aan ook even stil te staan bij de stijl van het ontwerp. Deze stijl moet in harmonie zijn met de rest van het huis en de inrichting. Door elementen zoals planten en meubels toe te voegen in dezelfde sfeer creëer je een geheel.

Op deze foto is dat knap gedaan door steeds weer te kiezen voor ronde vormen. Het bad, de tegels, en ook de beroemde Acapulco stoelen zijn allemaal voorzien van ovale vormen. Er is bewust gekozen om het kleine zwembad in het zonnetje te zetten en niet in te graven. Het is bovengronds met een waterval-effect waardoor je op een hoogte bent met mensen die buiten het zwembad zijn. Ben je op zoek naar meer inspiratie, dan kijk naar deze artikel over mini-zwembaden.