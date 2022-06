15 ideeën voor een moderne en prachtige tuin

De mode is altijd aan verandering onderhevig. Nieuwe trends komen en gaan. Elementen die in de jaren 70 hip waren zien we nu weer in een andere vorm terug in onze kleding. Mode beïnvloed niet alleen de manier waarop we ons kleden, maar is ook aanwezig in andere van ons leven: auto's, huizen, technologie, universitaire opleidingen en zelfs in de tuinen.

De manier waarop we met tuinen omgaan is in de loop der jaren enorm veranderd. Hadden we vroeger allemaal een grasveld met rondom vrolijke zomerbloeiers. Tegenwoordig maken we het ons gemakkelijk met comfortabel tuinmeubilair, luxe buitenkeukens, tuinhuizen en waterpartijen. In dit Ideabook laten we je een aantal aantal bijzondere ideeën zien voor het inrichten van je tuin.