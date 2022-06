11 prachtige Japanse interieurs

Japanse interieurs zijn bescheiden in hun voorkomen. Toch zijn ze er, in al hun bescheiden weelde in geslaagd om een gevoel van Zen-achtige eenvoud neer te zetten die mooi doorvertaald kan worden in alle aspecten van het ontwerp en decoratie. In de afgelopen tien jaar hebben we gezien hoe Japanse stijl en design uitgegroeid is tot een drijvende kracht in de innovatie van een esthetisch gevoel. Minimalistische woningen zijn nu zeer in opkomst en bieden een rustig en serene omgeving om in te wonen.

De opkomst van minimalistisch wonen in Japanse stijl is dan ook direct de reden waarom we vandaag onze aandacht richten op het kleine eiland in de Stille Oceaan. De Japanse stijl wordt gekenmerkt door een ongecompliceerde manier van leven die zowel evenwichtig en uniform, als holistische en rustig is. Ben je benieuwd naar een aantal indrukwekkende Japanse interieurs? Dat komt mooi uit, wij hebben onze 11 favorieten hieronder verzameld. Bekijk ze en doe misschien zelfs wat inspiratie op voor je eigen huis!