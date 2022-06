Voor en Na: een intrigerende verbouwing van een kleine keuken

Waar we je vaak eerst een beeld laten zien van een keuken in de oude situatie, hebben we er nu voor gekozen om te beginnen met een beeld van de werkzaamheden tijdens de verbouwing. Sloop is meestal niet het meest prettige gedeelte van een verbouwing, zeker niet als je in je eigen huis besluit om de keuken te gaan verbouwen. Maar na het zuur komt gelukkig altijd het zoet en dat is hier niet minder het geval geweest. Voor we de mooie nieuwe keuken gaan bekijken, komt eerst nog even een plaatje van de oude situatie.