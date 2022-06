Het perfecte huis voor slechts 48.000 euro!

De strakke looks van de woning spreken boekdelen: hier wonen mensen met een oog voor detail, dit zijn liefhebbers van de eenvoudige vorm die geen tierelantijnen nodig heeft. Het is een rechthoekig design dat direct opvalt in het landschap, natuurlijk helpt de witte tint ook een handje mee. Centraal zien we een verticale rechthoek naar de hemel wijzen, dat is de schouw waar de haard deel van uit maakt. Eigen haard is goud waard, zegt men niet voor niets. Deze woning is in zijn geheel best wat waard, namelijk 48.000 euro. Meer mooie ideeën voor je woning kun je hier vinden.