De 10 mooiste kleine badkamers

Het is natuurlijk het streven om je huis zo stijlvol en tegelijk ook zo praktisch mogelijk in te richten. De focus van onze inspanning ligt daarbij vaak op de ruimtes waar we de meeste tijd doorbrengen: de woonkamer en de keuken bijvoorbeeld. We zien dan ook vaak de andere ruimtes over het hoofd. De badkamer bijvoorbeeld wordt vaak vergeten. Het is, op interieurgebied, een van de vaakst vergeten ruimtes van het huis. Dit is dan ook precies de reden dat we de badkamers vandaag eens in het zonnetje zetten. We geven je de tien mooist ingerichte kleine badkamers op homify.

Vandaag focussen we ons op de zogenaamde compacte badkamer. We zien 'm vooral vaak in grootstedelijke appartementen waarbij de huizenprijzen hoog zijn en de ruimte beperkt is. Als je benieuwd bent hoe anderen hun kleine badkamers inrichten, ben je vandaag aan het goede adres. Lees mee en doe inspiratie op.