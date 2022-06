7 barbecues die perfect zijn voor braai-dag

Zoals elke Zuid-Afrikaan je ongetwijfeld kan vertellen, is een braai of barbecue meer dan alleen maar een manier om een maaltijd te bereiden: het is een evenement op zich! Een braai kan elke dag omtoveren tot een feestelijke gebeurtenis (of het nu op een dinsdagmiddag of zaterdagavond is) en het is altijd een goed excuus om een heerlijke fles wijn te openen en even lekker onderuit te zakken bij de warmte van het vuur.

Van een braai kun je heerlijk genieten samen met vrienden, met een geliefde, of maar ook gewoon alleen zonder dat je anderen uitnodigt. Het kan een vrolijk tintje geven aan een verjaardag of een samenzijn met wat anderen in de tuin gewoon voor de gezelligheid.

Om je in de sfeer te brengen hebben we aantal warme, sfeervolle en mooie afbeeldingen voor je verzameld van heerlijk eten en al evenzo fraaie apparatuur. Kijk mee naar de 7 meest trendy en aparte braais, barbecues en buitenkeukens van dit moment. Allemaal bieden ze een perfecte gelegenheid voor het organiseren van een knusse grill avond.