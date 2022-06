De garage – slimme opberg ideeën

Vandaag willen we eens kijken naar interessante en inspirerende ideeën voor opslag en berging in de garage of schuur. Deze ruimten staan vaak vol met tuingereedschap, fietsen, voorraad en seizoensgebonden artikelen als ski's en sledes. Surfend over dit onderwerp hebben we ontdekt dat er enorm veel slimme meubels ontworpen zijn om alle mogelijke soorten spullen op een ruimtebesparende manier op te bergen. Wij hebben hier een aantal van de mooiste en meest bijzondere opbergmeubels van onze homify professionals bijeengegaard met voor ieder wat wils!