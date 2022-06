Een gevel bekleden: hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Gevels kunnen van verschillende materialen zijn gemaakt. Het hangt af van de omgeving en de klimatologische omstandigheden. In Zuid-Europese landen zien we veel gevels van zandsteen, terwijl we in Nederland bijna alleen maar bakstenen gevels zien. Gevels kunnen ook van metaal, terracotta of beton zijn gemaakt. De laatste is vooral in sneeuwrijke gebieden handig. Het sneeuw en ijs glijdt er makkelijk af. Puntdaken zijn veelvoorkomend en bieden een aantal voordelen. Bij een puntdak zou er minder snel lekkage optreden dan bij een plak dak.