Rustieke woning waarin je tot rust komt

We zagen hem net al even, maar nu zoomen we er even op in. In de keuken van deze prachtige woning is de steenoven een belangrijke speler. Veel van de authentieke gerechten, waar de bewoners dol op zijn, worden in deze mooie oven gemaakt. We kunnen ons goed voorstellen welke gerechten er allemaal in te bereiden zijn, maar het eerste dat in gedachten springt is natuurlijk de wereldberoemde steenoven pizza. Het leukst is wanneer je deze zelf belegt. Je kunt best een gezonde pizza maken! Onder de oven zien we een mooie paarse kast waar het servies in kan. Deze kleur past perfect bij de witte wanden. Erg mediterraans!